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14:45

На Кирочной улице с фасада исторического дома рухнули четыре балкона

фото ЗакС политика На Кирочной улице с фасада исторического дома рухнули четыре балкона

Минувшим утром около 11:00 с жилого дома №20 по Кирочной улице друг за другом обрушились сразу четыре балкона, уведомляет МК. Инцидент обошелся без жертв.

Очевидцы поделились, что пристройки свалились один за другим по принципу домино. На месте трудятся сотрудники МЧС, а ДПС перекрыла часть проезжей части.

В разговоре с "Фонтанкой" глава Центрального района Максим Мейксин сообщил, что, по его информации, балконы не были признаны аварийными - обрушение вышло "самопроизвольным".

Многоэтажный дом был возведен в 1937 году и в 2001-м был включен в реестр исторических зданий.

Примечательно, что в следующем году в постройке должны были пройти ремонтные работы по обновлению фасада и системы горячей воды.

kirochnaya_balkony1.jpg (294 KB)Фото: Telegram-канал "Мегаполис. Санкт-Петербург"


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