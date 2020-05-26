Электоральный эксперимент на родителях

В Петербурге 25 мая среди родителей школьников и учителей провели онлайн-опрос о качестве дистанционного голосования. Таким способом в городе решили опробовать систему электронного голосования. Ей прочат большое будущее - использование на федеральных выборах и референдумах. Соразработчик системы Станислав Еремеев считает, что проект успешно прошел тестирование. Однако поучаствовать в эксперименте смогли не все родители: кто-то узнал об опросе слишком поздно, кто-то не смог получить бюллетень для голосования.

Маленький шаг в большое будущее

Для проведения тестирования электронного голосования 25 мая родителей школьников и учителей попросили ответить на вопросы о дистанционном образовании. Им надо было войти на специальный сайт, пройти там авторизацию через портал Госуслуги, зарегистрироваться для участия в голосовании и придумать кодовое слово. Затем родители и педагоги должны были ввести кодовое слово в новом окне, получить бюллетень и проголосовать. Тест системы проводился для того, чтобы понять, насколько она готова к тому, чтобы распространить ее на более масштабные голосования: выборы и референдумы.

Систему электронного голосования разработали в лаборатории электоральной политики Ленинградского государственного университета имени Пушкина, рассказал ЗАКС.Ру соразработчик проекта, член Общественной палаты Петербурга и глава регионального Фонда развития гражданского общества Станислав Еремеев. По его словам, лаборатория начала работать в этом направлении еще три года назад. За это время концепция системы была представлена на различных научных мероприятиях, рассказал Еремеев. Также обосновывание применения электронного голосования направлялось в Центральную избирательную комиссию, Государственную думу и аппарат президента, добавил член ОП. Он уточнил, что основная мысль использования системы заключается в том, что цифровой мир глубоко вошел в повседневную жизнь.

- Мы считает, что сегодня, если человек пользуется электронным кошельком, электронными ресурсами, Госуслугами, было бы странно, что в таком вопросе как голосование на выборах, опросы населения и так далее, что в системе обратной связи "человек-власть" электронное голосование мы не используем, - заявил соразбработчик проекта.

Ранее по адресу сайта, на котором проходило электронное голосование 25 мая, проводили опросы среди населения Петроградского района. В 2017 году жителям района представили площадку "Голос Петроградки", где они могли голосовать по актуальным вопросам. Например, определить роспись фасада дома 8 на улице Подковырова. Регистрация тогда проходила не через Госуслуги, а с помощью смс-сообщения.

Еремеев сообщил, что тестирование новой системы 25 мая проходило для проверки качества ее работы. Руководитель Фонда развития гражданского общества отметил, что основной целью разработчиков было выяснить: насколько удобен разработанный алгоритм, насколько люди этот вариант голосования принимают, могут ли им воспользоваться и есть ли к нему претензии. На вопрос о том, как создатели системы это определяли, Еремеев ответил, что понять это можно по числу людей, прошедших опрос:

- Человек мог на полпути взять и дальше не продолжать действие, бросить и все. А если более 20 тысяч человек участвующих довели дело до конца, значит, эта система им удобна, - уверен член Общественной палаты.

В пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии ЗАКС.Ру сообщили, что тестирование 25 мая проходило в частности для того, чтобы специалисты Горизбиркома оценили ее работу. Они проверяют проект на соответствие законодательству и принципам избирательного права, заявили в ГИК.

В последний момент

Информация о голосовании по дистанционному обучению появилась утром 25 мая. Первым о ней написали в правительственном издании "Петербургский дневник". Следом информация начала появляться и в социальных сетях. В частности, во "ВКонтакте" сообщения с просьбой пройти голосования публиковали школы, детские сады, библиотеки и различные организации по обучению и созданию досуга для детей, а также в группах районных администраций и муниципалитетов. Они писали, что голосование пройдет 25 мая с 10:00 до 14:00 часов. Однако потом его продлили на несколько часов из-за большого количества желающих принять участие в опросе, заявил Еремеев.

При этом, на некоторых страницах информация о голосовании публиковалась уже в 13:30 и даже вечером 25 мая, уже после завершения опроса. Некоторые организации сообщали об анкетировании и в первой половине дня 26 мая.

Текст обращения к родителям и учителям в записях однотипный. Нигде не упоминалось о том, что люди будут тестировать на себе систему электронного голосования. Об этом могла рассказать только прикрепленная публикация "Петербургского дневника" об эксперименте в некоторых сообщениях. Также в части записей людей просили после прохождения опроса рассказать об этом лично автору поста.

Как сообщила ЗАКС.Ру мама одного из петербургских школьников Наталия К., ей информацию о голосовании прислали из школы около 10:00 часов. Мама другого школьника Ольга в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что узнала о голосовании случайно - информацию прислала подруга за 40 минут до окончания опроса. Ольга, по ее словам, начала в срочном порядке распространять сообщение по всем знакомым. Она рассказала, что также обратилась к классной руководительнице своего ребенка и выяснила, что она знала о предстоящем голосовании, но родителям о нем не сообщила. При этом, добавила Ольга, в школе ее подруги информацию об опросе среди родителей распространили еще на прошлой неделе.

Председатель одного из родительских комитетов города Марина рассказала ЗАКС.Ру, что документ о голосовании получила от классного руководителя около 11:00 часов. До этого информацию об опросе она нигде не видела, уточнила Марина:

- Классный руководитель прислала мне документ о голосовании вчера в 11 часов для оповещения остальных родителей - так мы работаем постоянно. Я написала объявления в родительскую группу и чат, кто-то успел прочесть и поучаствовать. До того момента я нигде не видела объявлений, хотя новости в интернете и "Яндекс.Дзен" с учительско-родительскими каналами просматриваю каждый день.

Горизбирком и Еремеев заявили ЗАКС.Ру, что к информированию о проведении голосования отношения не имеют. Так как опрос проводили о качестве дистанционного образования, соорганизатором тестирования выступил комитет по образованию, уточнил глава Фонда развития гражданского общества. На звонки ЗАКС.Ру в комитете не ответили.

Неверное кодовое слово

С самим голосованием у многих проблем не возникло, рассказали матери петербургских школьников Марина, Наталия К. и Ольга. Последняя уточнила, что на опрос потратила около 5-10 минут:

- У меня проблем технических не было вообще. Я прошла голосование где-то минут за пять, может быть 10, то есть достаточно быстро.

При этом, по словам родительницы, ее знакомые рассказывали, что не могли войти на сайт. Она добавила, что также некоторых людей отпугнуло предупреждение, что при авторизации через Госуслуги портал с голосованием получит доступ ко всем данным пользователя: фамилию, адрес, СНИЛС и другую информацию.

Это, в частности, стало поводом не проходить опрос для пользователя Михаила. По его словам, со входом в учетную запись у него проблем не возникло, но передавать информацию о себе на сторонний сайт он не захотел:

- В учётную запись вошел, увидел требование на предоставление прав к аккаунту и вышел из системы, поскольку слишком это похоже на развод. А предоставлять права на аккаунт я не собираюсь кому бы то ни было.

По словам соразработчика проекта Станислава Еремеева, каждый человек вправе сам определять, передавать ли свои данные в цифровое пространство. Он отметил, что никого насильно не заставляют этого делать.

- Каждый человек, который входит в цифровое пространство сталкивается с вопросом, насколько он хочет, чтобы его участие происходило в предложенном алгоритме. Это дело добровольное, - заявил Еремеев.

Возникли у родителей и другие проблемы - некоторые просто не смогли проголосовать из-за того, что при введении кодового слова сайт выдавал ошибку. На это пожаловалась Наталья П. Она сообщила ЗАКС.Ру, что принять участие в опросе не получилось ни у нее, ни у ее друзей. Об этом же изданию рассказала и другая пользовательница Ирина. По ее словам, ошибку сайт так же выдавал после введения кодового слова.

- Не получилось. Заходила на портал, регистрировалась, как я понимаю, по кодовому слову выдавался бюллетень, а когда я писала кодовое слово, писали, что кодовое слово неверно. И так было и с моего аккаунта, и с аккаунта мужа. Вряд ли я могла два раза ошибиться при вводе кодового слова, - сообщила Ирина.

Она добавила, что у классной руководительницы ее ребенка проголосовать получилось.

Еремеев отметил, что некоторые люди не могли проголосовать из-за неправильного следования инструкции.

- Там семь действий надо сделать, у нас, к сожалению, как практика показала, при введении любых электронных ресурсов в стране всегда существует определенная часть граждан, которая последовательность изложенных действий не всегда выполняют. Когда они второй раз заходили, у них все получалось, - считает соразработчик системы.

О проблемах в прохождении голосования из-за невнимательности, рассказала и мама одного из школьников Наталия К. По ее словам, некоторые ее знакомые не дочитывали инструкцию до конца и, увидев слово "Госуслуги", сразу пошли на этот сайт, хотя голосование проводилось на другом портале.

- Это проблема взрослых людей, которые что-то прочитали, что-то выхватили из контекста. Может быть не очень понятно словами было расписано, много информации сразу. Но когда нашли сайт, там уже трудностей не было, - поделилась Наталия К.

Несмотря на возникшие у пользователей трудности, Еремеев считает, что тестирование прошло успешно. Созданный алгоритм "показал свою эффективность", заявил глава Фонда развития гражданского общества.

В Горизбиркоме оценивать систему не спешат. Об итогах пробного запуска сообщат позже - "когда будем готовы", заявили в ГИК.

София Саттарова