Законопроект об увеличении резервного фонда Петербурга прошел третье чтение

Петербургский парламент на заседании 27 мая окончательно утвердил инициативу Смольного о временном снятии ограничения на величину резервного фонда города.

До конца 2020 года упразднена норма, по которой размер фонда не может превышать 3% от расходной части бюджета. Ранее в Смольном объясняли, что это необходимо для увеличения ресурсов, которые могут быть оперативно направлены на борьбу с коронавирусом.

Согласно принятому в первом чтении проекту весенней корректировки бюджета, резервный фонд составит 31 млрд рублей. Однако вице-губернатор Эдуард Батанов подчеркивал, что ситуация постоянно меняется и в ближайшее время может быть недостаточно и этих средств.

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