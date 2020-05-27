Павловский: Путин назначил парад, потому что ему грустно

Решение президента Владимира Путина о проведении отложенного парада Победы 24 июня оценил политолог и политтехнолог Глеб Павловский, посчитавший, что оно продиктовано некоей тоской по безвозвратно ушедшим временам и стремлением вернуть их. В свою очередь, прошли они во многом из-за пандемии коронавируса и связанным с ней падением доверия к власти: "развалилась система, образ ее в людях".

"Этой весной прошла такая спонтанная депутинизация страны. И Путин это чувствует и ему грустно. Он хочет создать, провести какое-то моление, какое-то жертвоприношение, чтобы всё вернулось. Как в анекдоте: "Я хочу, чтобы у меня всё было". — "У тебя всё уже было, дорогой". И в этом проблема", - заметил эксперт в интервью "Эху Москвы".

По мнению Павловского, парад есть нечто в наименьшей степени своевременное, с учетом всех особенностей сегодняшней ситуации. Он провел аналогию с июнем 1941 года, подчеркнув, что если бы в начале войны Иосиф Сталин занимался проведением парадов, то "это было бы его последнее действие в истории".

Напомним, что поспешность проведения парада во время пандемии Путин объяснил тем, что будто бы ее пик уже прошел.