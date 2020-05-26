Проведение парада Победы назначили на 24 июня

Перенесенный с 9 мая парад в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня, передает РИА "Новости". Готовиться к нему поручил подчиненным президент Владимир Путин, посчитавший, что пик пандемии коронавируса Россия успела пережить. Министр обороны Сергей Шойгу должен будет обеспечить минимизацию рисков заражения во время отложенного праздника.

Отметим, что 9 мая традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-формате и привела к уголовному делу из-за демонстрации в качестве красноармейцев нацистских преступников.

В Петербурге в этот день состоялось два салюта с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер предосторожности.

"Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, но для него приоритетом является здоровье людей", - комментировал в апреле решение о переносе парада пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.