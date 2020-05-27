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13:38

Шульман об укрупнении Архангельской области: Идея так себе

фото ЗакС политика Шульман об укрупнении Архангельской области: Идея так себе

Политолог Екатерина Шульман выступила с публичной критикой задуманного властями Ненецкого автономного округа и Архангельской области слияния в один регион в ближайшие годы. Плоха для нее эта идея прежде всего абсолютной несоразмерностью территорий и, соответственно, неизбежным "поглощением", против которого уже проходят пикеты в НАО. Если в Архангельской области живет свыше миллиона граждан, то в соседнем регионе - только 44 тысячи.

"Регион-поглотитель не имеет большого профита, а регион поглощаемый испытывает, в частности, очень большие демографически убытки после этого, поскольку он перестает быть центральным, лишается своей столицы и становится частью другого субъекта. Оттуда уходят государственные служащие, оттуда уходят оплачиваемые рабочие места и просто все оттуда начинают уезжать", - подчеркнула политолог в авторской радиопрограмме.

Кроме того, по словам Шульман для двух обсуждаемых субъектов РФ также является принципиальной тема культурной идентичности каждого из них: разница в жизненном укладе достаточно велика, что тоже должно впоследствии дать о себе знать. Таким образом, резюмируя, доцент РАНХиГС пришла к выводу, что "идея так себе, сразу скажем" и возникла не иначе, как в чьем-то "болезненном политтехнологическом уме".

Отметим, врио НАО Юрий Бездудный объяснял, что слияние земель продиктовано исключительно экономическими соображениями.

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