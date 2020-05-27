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17:10

В Петербурге собирают деньги на памятник поэту Александру Башлачеву

фото ЗакС политика В Петербурге собирают деньги на памятник поэту Александру Башлачеву

Петербургский коллектив авторов, работающий над памятником поэту и музыканту Александру Башлачеву, по случаю 60-летия со дня его рождения напомнил о продолжающемся сборе денег на последний этап работы. Речь идет об отливке "СашБаша" высотой 2,5 метра в бронзе. Если инициаторам удастся добиться своего, то скульптура украсит собой лишенную каменного благоустройства часть левого берега Невы возле железнодорожного моста в Невском районе.

Из требуемых 600 тысяч рублей творческая группа во главе с художницей и скульптором Марией Ивановой-Очерет пока собрала на литье только 71200 рублей. Поклонники таланта Башлачева хотят суметь реализовать свою задумку в течение нынешнего года.

"Проект памятника собрал большую общественную поддержку: многие музыканты и друзья Саши Башлачева, знавшие его при жизни, узнают поэта в памятнике; профессионалы - художники, скульпторы и искусствоведы оценили динамику композиции и качество исполнения скульптуры. Все они оставили свою подпись под инициативой установки. Среди имён Борис Гребенщиков, Александр Сокуров и многие другие", - говорится в сообщении.

Александр Башлачев, считающийся одним из наиболее ярких "акустических" представителей русского рока, родился 27 мая 1960 года, в один день с Петербургом, и трагически погиб, выпав из окна ленинградской квартиры в 27 лет.

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