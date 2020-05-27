18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:27

Студенческий профсоюз потребовал не допустить сокращения преподавателей СПбГАУ

фото ЗакС политика Студенческий профсоюз потребовал не допустить сокращения преподавателей СПбГАУ

Профсоюз студентов "Преображение" запустил онлайн-петицию на сайте Change.org с требованием не допустить оптимизации преподавательского состава Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, сообщил ЗАКС.Ру основатель профобъединения Денис Михайлов.

В петиции на имя Министерства сельского хозяйства России утверждается, что сокращения в разгар пандемии COVID-19 недопустимы. Кроме того, профсоюз заявил, что подобные решения нельзя принимать "кулуарным способом". Также авторы петиции выступили против перекладывания административных функций на педагогических работников.

Ранее члены ячейки профсоюза  преподавателей "Университетская солидарность" обратились в администрацию президента России с требованием не допустить реализации планов ректората по сокращению штатного расписания профессорско–преподавательского состава на 51 единицу.

Как рассказала ЗАКС.Ру доцент кафедры бухгалтерского учета СПбГАУ и муниципальный депутат города Пушкина Ирина Трушкина, после обращения в АП в администрации вуза ей объяснили, что сокращения преподавательского состава не планируется, а будет "оптимизация" ставок. Позже сотрудникам ее кафедры объявили, что они перерводятся на 0,75 ставок. По словам Трушкиной, преподаватели некоторых других кафедр будут вынуждены работать на 0,25 ставок. Она ожидает, что это может привести к увольнениям по собственному желанию.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
22:21 Ответ Смольного о числе заболевших медиков вызвал у Вишневского новые вопросы

21:18 Беглов представил свою поправку к проекту "антивирусной" корректировки бюджета

20:54 Гуриев - об экономике ближайшего будущего: Это будет десятилетие здравоохранения

20:19 В Москве продлили режим самоизоляции еще на полмесяца

20:10 Минздрав против признания заболевшими COVID-19 тех, кто не жалуется на инфекцию

19:46 Около Балтийского вокзала сносят торговый центр

19:19 Петербуржец пожаловался в полицию на Беглова и Матвиенко за нарушение "масочного режима"

19:18 Глава Минтруда озвучил новые предложения по поддержке россиян

18:51 Глава Удмуртии заразился коронавирусом

18:46 Из петербургского бюджета получил выплату 91 медик, подхвативший COVID-19 на работе

18:20 Facebook заблокировал страницу MR7 из-за жалоб на тексты о коронавирусе в Петербурге

18:16 Путин посетовал на минусы в работе смоленского губернатора, желающего переизбрания

18:10 Муниципал: Петербургского муниципала оштрафовали за лозунги на марше Немцова

17:50 Активисту Негодину назначили 50 часов обязательных работ за пикет в поддержку фигурантов дела "Сети"

17:38 ЗакС в День города

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru