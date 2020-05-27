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17:37

В ПГУПС хотят наказать студентов, из-за которых коронавирус проник в общежитие

фото ЗакС политика В ПГУПС хотят наказать студентов, из-за которых коронавирус проник в общежитие

В общежитии Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) вскрылись несколько случаев заражения инфекцией COVID-19, о чем сообщает сайт вуза. Представители учебного заведения акцентируют внимание на грубейшем пренебрежении узбекскими студентами и аспирантами действующими правилами санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Самостоятельно пройдя тест на коронавирус, они не проинформировали администрацию университета, заведующего общежитием о полученных положительных результатах обследования, вследствие чего были с опозданием изолированы от остальных проживающих в общежитии. Ранее, несмотря на требования администрации соблюдать режим проживания в общежитии, неоднократно его нарушали в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.

Нарушителей могут отчислить из ПГУПС: ректору уже подали ходатайство с просьбой привлечь их к дисциплинарной ответственности.

Ранее из-за проникновения коронавируса закрыли на карантин одно из общежитий для иностранных студентов Политеха, расположенное на Гражданском проспекте. Запертым людям пообещали единовременные выплаты по 4 тысячи рублей.

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