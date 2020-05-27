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21:18

Беглов представил свою поправку к проекту "антивирусной" корректировки бюджета

фото ЗакС политика Беглов представил свою поправку к проекту "антивирусной" корректировки бюджета

В Законодательное собрание Петербурга 27 мая внесена губернаторская поправка ко второму чтению проекта весенней корректировки бюджета города на 2020 год, сообщила пресс-служба Смольного. Общий объем доходов бюджета с учетом этой поправки может составить 573,8 млрд рублей, объем расходов - 684,96 млрд рублей. 

Доходы городской казны, согласно представленному губернатором Александром Бегловым документу, увеличиваются почти на 0,7 млрд рублей. Это стало возможным благодаря поступлениям из федерального бюджета, увеличившимся на 3,9 млрд рублей. При этом собственные доходы города сократятся на 3,2 млрд рублей из-за реализации мер поддержки бизнеса, как объясняют в Смольном. 

Расходы бюджета Петербурга губернатор предлагает увеличить на 7,8 млрд рублей. Средства, в частности, пойдут на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, субсидии поставщикам социальных услуг, заработную плату работников государственных образовательных учреждений, организацию питания в детских садах и школах и другое. 

За счет поступлений из федерального бюджета губернатор планирует увеличить расходы на выплаты медицинским и социальным работникам, оснащение медучреждений и жилье для отдельных категорий граждан. 

Губернаторской поправкой предлагается выделить более 2 млрд рублей на реализацию второго "антикризисного" пакета мер поддержки бизнеса. В Смольном пояснили, что основная часть из этих денег пойдет на предоставление льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей.

Первое чтение проекта корректировки бюджета на 2020 год прошло в парламенте 20 мая. Оппозиционные депутаты обращали внимание чиновников и общественности на несправедливое, по их мнению, урезание финансирования жилищных программ при сохранении расходов на Восточный скоростной диаметр и концессионера трамвайного движения "Чижик". Некоторые депутаты также настаивали на организации прямых выплат населению, сохранении расходов на благоустройство и увеличении трат на противопожарную безопасность медучреждений. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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