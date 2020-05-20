Петербургский парламент одобрил "антковидную" корректировку бюджета

Законодательное собрание Петербурга на заседании 20 мая приняло в первом чтении проект корректировки бюджета, вызванный эпидемиологическим кризисом.

Представивший документ вице-губернатор Эдуард Батанов был вынужден отвечать на многочисленные вопросы депутатов. Член "Единой России" Денис Четырбок обратил внимание чиновника на существенное секвестирование благоустройства. Он заявил, что после корректировки Кировскому району достанется только порядка 20% от первоначального объема средств на благоустройство. По мнению депутата, это приведет к массовому недовольству жителей и потере кадров.

- Мы должны ответить на вопрос "Что первоочередное?" Мы должны понимать, что у нас у всех кризис... Идет лавина - она для всех, - заявил Батанов, допустив, что потери благоустройства будут сглажены перед вторым чтением.

Оксана Дмитриева из Партии Роста спросила, почему при сокращении трат на капитальный ремонт, сохраняются расходы на Восточный скоростной диаметр и концессионера трамвайного движения "Чижик". Батанов в ответ напомнил, что город долго держал самые низкие в стране тарифы на капремонт и отметил, что трамвай "Чижик" тоже несет убытки из-за снижение пассажиропотока.

Единоросса Михаила Барышникова больше всего интересовала судьба льготных помывок в банях. Вице-губернатор заверил его, что они останутся.

Депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова предложила не экономить на ликвидации свалок.

- Подчас свалками называют неухоженный пустырь, но есть и действительно свалки, - ответил Батанов.

По его словам, нужно стараться делать так, чтобы свалки вообще не возникали.

Коммунистка Ирина Иванова предложила вице-губернатору подумать о реальных выплатах населению. Батанов ответил, что они уже предусмотрены - по 800 рублей пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям.

Эсер Александр Егоров призвал Смольный увеличить траты на противопожарную безопасность медицинских учреждений и не сокращать субсидии негосударственным образовательным учреждениям. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский призвал отказаться от финансирования футбольного, баскетбольного и волейбольного клубов "Зенит", которых и так поддерживает "Газпром".

Согласно проекту корректировки, расходная часть городской казны сокращается с 727,7 до 677,1 млрд рублей, доходная - с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей. Дефицит, таким образом, увеличится почти вдвое и составит 104 млрд. Резервный фонд Петербурга увеличивается с 10 до 31 млрд рублей. Вырастают доходы комитетов по здравоохранению, по социальной политике и по труду и занятости.

Уменьшаются расходы остальных органов исполнительной власти. В частности, по линии жилищного комитета существенно урезается выделение средств на программы "Молодежи доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир".

Финансирование адресной инвестиционной программы уменьшается на 31,8 млрд рублей. При этом бюджет АИП все равно остается на 12% выше показателей ее исполнения за 2019 год. Подробнее о проекте весенней корректировки читайте в материале ЗАКС.Ру.

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