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12:57

Переболевший коронавирусом врач-реаниматолог Покровской больницы вышел на работу

фото ЗакС политика Переболевший коронавирусом врач-реаниматолог Покровской больницы вышел на работу

Анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин, заразившийся коронавирусом, выздоровел и вернулся к работе после карантина, передает MR7.

Саяпин рассказал, что больницы переполнены пациентами, и из-за этого "предпринимаются определенные административные шаги по ускорению выписки". "Держат [пациентов в стационаре] дней семь, никаких двух недель. И все равно даже это не дает разгрузить стационары", - сказал он.

По словам Саяпина, в Покровской больнице открыто шесть боксов в приемном отделении, больше одного пациента в смотровую поместить невозможно, и из-за этого у въезда в больницу выстраиваются пробки из машин скорой помощи. К тому же маршрутизация скорых прямолинейна, всех пациентов везут в очередной стационар, пока он не забьется под завязку, пояснил врач.

Говоря о проблемах с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты, Саяпин заметил, что система здравоохранения города входит в вертикаль губернатора, а не Минздрава, и руководство стационаров зависит от органов исполнительной власти.

"Премьер Михаил Мишустин говорил о необходимости переподчинения госпиталей в систему Минздрава. А пока этого нет, то и будут назначаться те, кто выгоден исполнительной власти на местах — лояльные и молчащие. И будет причесанная статистика", - считает медик.

По его словам, у Петербурга и Москвы разная система подсчета зараженных коронавирусом: "Москва считает ковидом все, что похоже на ковид, а у нас только то, что подтверждено лабораторно".

Саяпин пояснил, что больницы не могут рассказать превышении коечных мощностей, поскольку это фактически нарушение закона. "Перегруз при желании можно квалифицировать как деяние, приведшее к тяжким последствиям для здоровья пациента", - пояснил он.

Саяпин заболел в конце апреля. Он был одним из первых, кто открыто заявил о нехватке СИЗ для врачей.

Накануне MR7 столкнулся с блокировкой в Facebook ссылок на материалы о ситуации с коронавирусом в больницах Петербурга из-за жалоб на спам. Под блокировку попали статьи о том, как врачи ищут средства индивидуальной защиты для своих сотрудников и сталкиваются с нехваткой специалистов ("Главный врач — как в ларьке, сам ищет СИЗ для своих"), о том, как медработники в Петербурга не получали необходимые выплаты за работу с коронавирусными пациентами ("Нам заплатили не за риск, а за часы и минуты"), о том, как врачи сами заражаются во время работы (COVID привёл Александру в Москву"). Также издание освещало ситуацию в Ленэкспо и ПНИ.

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