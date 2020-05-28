Максим Шевченко предлагает вместо парада 24 июня провести день врача

Левый политик и публицист Максим Шевченко выступил с критикой приоритетов руководства страны, которое в экономически трудный для страны период занято, в частности, тем, что организует военный парад и без конца рекламирует поправки в Конституцию. Оба этих инфоповода ему представляются нарочито фейковыми и не отвечающими актуальным интересам государства.

"Вот они тратят огромные деньги, когда в стране надо было бы объявить чрезвычайную ситуацию - не для того, чтобы мы сидели дома, а чтобы бросить все финансовые потоки на развитие страны. На это голосование по Конституции будут миллиарды затрачены, на пиар бессмысленный, на организацию фальсификаций, на организацию всяких телевизионных ток-шоу, это же все денег стоит наших с вами", - напомнил член "Левого фронта" на собственном YouTube-канала.

По мнению Шевченко, имело бы смысл распорядиться иначе не только финансами, но и временем, однако этого тоже не происходит.

"Будут сидеть и думать, как бы этими танками по нашим с вами мозгам проехать, а зачем? Лучше бы 24 июня было объявить днем врача, благодарности, объявить минуту молчания по всем погибшим во время эпидемии и провести день всеобщей помощи врачам, пострадавшим от коронавируса. Вот тратят и тратят бабки, куда они их тратят?!", - воскликнул депутат ЗакСа Владимирской области.

Напомним, что, несмотря на прибавляющиеся ежедневно тысячи случаев инфицирования коронавирусом, президент Владимир Путин решил, что опасность миновала и назначил военный парад в центре Москвы меньше чем через месяц. Что касается голосования по поправкам в основной закон, то дата этого мероприятия, по словам президентского пресс-секретаря, еще не определена.