Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию не определена

Российское руководство все еще не решило, в какой день суждено пройти голосованию по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости" со ссылкой на президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Нет, никаких решений на этот счет не принималось", - гласит его цитата на сей счет.

Напомним, что за уже принятые поправки, среди которых - обнуление президентских сроков, пассажи про бога и семейные ценности, россиянам первоначально предлагали проголосовать 22 апреля, но пандемия коронавируса "сдвинула" процедуру на неопределенный срок. Обозначенное формально как "плебисцит" голосование, формально не являющееся ни выборами, ни референдумом, уже точно не состоится 24 июня, как в некоторых источниках сообщалось ранее. По данным "Интерфакса", процедура состоится в один из дней в первой половине июля.

О необходимости переписать основной закон страны президент Владимир Путин впервые объявил в послании к Федеральному собранию 15 января.