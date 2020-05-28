В Петербурге продлили на полмесяца противопожарный режим

Действие противопожарного режима петербургская администрация продлила до 14 июня включительно, передает официальный сайт городского правительства.

До этого дня в парки и лесопарки нельзя заходить никому, кроме обслуживающих их специалистов.

"Запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров", - также говорится в сообщении.

Запрет автоматически продлили и на использование огня без разрешения МЧС в зеленых зонах общего и ограниченного пользования.

Противопожарный режим впервые в 2020 году ввели 30 марта и с тех пор продлевают его действие.