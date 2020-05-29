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9:55

ВЦИОМ: Почти треть россиян готовы проголосовать дистанционно на следующих выборах

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Почти треть россиян готовы проголосовать дистанционно на следующих выборах

Воспользоваться интернетом для голосования на грядущих выборах готовы 23% россиян, опрошенных социологами ВЦИОМ, извещает РИА "Новости".

При этом посредством почты хотели бы проголосовать лишь 2% респондентов. Наиболее подходящим способом для отдачи голоса опрошенные назвали "классические" бумажные бюллетени (69%).

Одобрительно воспринимают дистанционное голосование 46% россиян: среди молодежи таковых больше - 71%. Впрочем, половина респондентов воспринимают обозначенную процедуру довольно скептически.

Примечательно, но 44% опрошенных не знают о принятии закона о возможности проголосовать через интернет.

Напомним, 23 мая Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах.

ЦИК уже "разморозил" резервные средства для проведения плебисцита по Конституции.

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