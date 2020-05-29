Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей

Российский премьер Михаил Мишустин добавил средства массовой информации в перечень пострадавших от коронавирусных ограничений областей экономики. Поручение главы кабмина приводится на сайте правительства.

Отныне воспользоваться мерами господдержки смогут издатели печатной продукции, теле- и радиокомпании, интернет-издания, агентства.

"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", - подчеркнул Мишустин.

Данное решение является откликом на многочисленные обращения представителей малого бизнеса, отметил премьер.

Среди опций, которым смогут отныне воспользоваться СМИ, - полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности; беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Ранее с предложением включить СМИ в список отраслей, понесших убытки из-за COVID-ограничений, выступил петербургский глава Александр Беглов.

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