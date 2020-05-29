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18:37

Смольный запретил 177 маршруткам перевозить пассажиров до середины июня

фото ЗакС политика Смольный запретил 177 маршруткам перевозить пассажиров до середины июня

Петербургский комитет по транспорту опубликовал перечень коммерческих маршрутов, которым вплоть до 14 июня воспрещается перевозить пассажиров: список из 177 наименований доступен на сайте Смольного. Опубликованный сегодня, 29 мая, документ подписан главой комтранса Кириллом Поляковым. 

Следует напомнить, что с тех пор, как в городе на Неве был объявлен нерабочий режим, свою деятельность приостановили свыше 200 маршруток. Периодически Смольный вносит коррективы в собственные постановления и разрешает наиболее востребованным перевозчикам возобновлять свою деятельность.

Добавим также, ввиду пандемии коронавируса в Северной столице было решено перенести транспортную реформу, запланированную Смольным на лето. Среди прочего, она подразумевала упразднение маршруток в нынешнем виде, сокращение доли наземных социальных маршрутов, замену кондукторов на контролеров. 

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