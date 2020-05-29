Суд назначил заседание по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей на конец июля

Арбитражный суд Москвы назначил заседание по иску "Роснефти" к РБК на 21 июля, передает ТАСС.

"Роснефть" подала в суд на РБК неделей ранее из-за статьи о передаче активов компании Венесуэле. Претензии вызвал заголовок: "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". По мнению нефтяной компании, это утверждение "ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации".

В качестве компенсации "Роснефть" потребовала от РБК 43 млрд рублей. Такую рекордную сумму претензий компания объяснила резким снижением стоимости акций в день публикации материала.

РБК заявил, что готов отстаивать свою позицию в суде. В издании подчеркнули, что убеждены в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных.