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19:30

У Гостиного двора во время пикета задержали главу петербургского Штаба Навального

фото ЗакС политика У Гостиного двора во время пикета задержали главу петербургского Штаба Навального

Во время пикетирования у станции метро "Гостиный двор" 29 мая полиция задержала руководителя петербургского Штаба Навального Ирину Фатьянову, сообщила она в своих социальных сетях. Фатьянова заявила, что простояла в одиночном пикете "пару минут". Она считает задержание незаконным.

"Стоять в одиночном пикете — безопасно. А молчать, когда власть забирает у нас последнюю возможность выслать несогласие и выразить солидарность — небезопасно", - написала Фатьянова.

Ранее днем 29 мая во время пикетов у Гостиного двора полиция задержала четверых активистов. Их отвезли в 28 отдел полиции.

Напомним, в Москве и Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку арестованного 28 мая журналиста Ильи Азара на 15 суток. Сам он вышел 26 мая на акцию в защиту создателя проекта !Омбудсмен полиции". В Петербурге 28 мая задержали девять человек

Фото: Георгий Марков

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