Путин подписал указ о проведении Парада Победы 24 июня

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении парадов Победы и салютов 24 июня, указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указано, в 10:00 начнутся военные парады в разных городах, в том числе – на Красной площади в Москве. В 22:00 начнутся артиллерийские салюты.

Министерству обороны поручено заняться подготовкой и определить места проведения парадов и салютов. 24 июня объявлено нерабочим днем с сохранением зарплаты.

Путин объявил о переносе парада Победы с 9 мая на 24 июня 26 мая. Сделано это было из-за эпидемии коронавируса.