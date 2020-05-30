В Москве у здания МВД вновь задерживают пикетчиков, поддерживающих Азара и Воронцова

Столичные правоохранители задерживают всех граждан, собирающихся встать в одиночный пикет возле здания МВД на Петровке, 38, информирует "МБХ медиа".

На данный момент в руки к полицейским попали четыре человека, среди которых два муниципала.

Пикетчики традиционно требуют освободить из-под ареста журналиста Илью Азара и прекратить уголовное преследование создателя "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова.

Днем ранее в Петербурге у Гостиного двора прошла акция солидарности с Москвой: в автозаки угодили шесть человек. Подробнее о вчерашних пикетах и задержаниях - в материале ЗАКС.Ру.