Депутат Романов уподобил табачную зависимость коронавирусу

Петербургский депутат из Государственной думы Михаил Романов по случаю международного Дня без табака, отмечаемого 31 мая, высказал свои суждения относительно природы табачной зависимости и ее последствий. Для него это настолько пагубное явление, что по приносимому вреду законотворец ставит его рядом с коронавирусом, которым продолжают ежедневно инфицироваться тысячи россиян.

"Необходимо создание новых дополнительных механизмов для повышения эффективности национальной политики по снижению уровня потребления табачных изделий, и Государственная Дума в настоящее время активно ведет соответствующую законотворческую работу. В том числе создана устойчивая правовая основа для профилактики табакокурения в рамках национального проекта "Здравоохранение"", - рассказал петербуржец.

Романов подчеркнул, что, по его сведениям, у курильщиков значительно больше шансов заразиться коронавирусом, не говоря уже про риски приобрести алкогольную или наркотическую зависимости.