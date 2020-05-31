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14:30

Депутат Романов уподобил табачную зависимость коронавирусу

фото ЗакС политика Депутат Романов уподобил табачную зависимость коронавирусу

Петербургский депутат из Государственной думы Михаил Романов по случаю международного Дня без табака, отмечаемого 31 мая, высказал свои суждения относительно природы табачной зависимости и ее последствий. Для него это настолько пагубное явление, что по приносимому вреду законотворец ставит его рядом с коронавирусом, которым продолжают ежедневно инфицироваться тысячи россиян.

"Необходимо создание новых дополнительных механизмов для повышения эффективности национальной политики по снижению уровня потребления табачных изделий, и Государственная Дума в настоящее время активно ведет соответствующую законотворческую работу. В том числе создана устойчивая правовая основа для профилактики табакокурения в рамках национального проекта "Здравоохранение"", - рассказал петербуржец.

Романов подчеркнул, что, по его сведениям, у курильщиков значительно больше шансов заразиться коронавирусом, не говоря уже про риски приобрести алкогольную или наркотическую зависимости.

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