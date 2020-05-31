Задержанных в Москве адвокатов-пикетчиков будут судить по двум статьям КоАП

Задержанных на одиночных пикетах возле центрального управления Следственного комитета в Москве адвокатов ожидает "оформили" по новой "коронавирусной" административной статье 3.18.1, предусматривающей штраф за нарушение режима самоизоляции, передает "МБХ Медиа". По последним данным, трем из семерых задержанных выписали протокол: Сергею Десницкому, Даниилу Берману и Дмитрию Захватову.

Помимо этого, всех троих обязали явиться на следующей недели для составления протоколов по классической "митинговой" статье 20.2 КоАП.

В свой профессиональный праздник 31 мая адвокаты вышли поддержать коллег из Кабардино-Балкарии, которых преследуют за нападение на представителей власти. Дело, по мнению москвичей, сфальсифицировано, и нападение осуществляла другая сторона конфликта.