Картонные фигуры арестованного Азара "прогулялись" по Хамовникам и у отдела полиции в Москве

В Москве появились картонные фигуры спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара с пустым плакатом в знак протеста против его ареста, сообщает "Новая газета".

По словам муниципального депутата района проспект Вернадского Елены Филиной, картонный Азар успел "погулять" по Хамовникам, где его прототип избран мундепом, около ОВД Тверское и теперь "собирается" к мэрии и Тверскому суду столицы. После этого он "отправится" к Мосгорсуду, где вскоре будет рассмотрена апелляционная жалоба на арест Азара.

"На самом деле мы устали уже от автозаков и от задержаний, а это яркая, мирная, и до всех доходчивая акция", - объяснила Филина.

"Прародителем" акции стал Михаил Плетнев, который накануне спустился с картонным Азаром в метрополитен. Активиста задержали, передает "МБХ медиа". По словам Плетнева, полицейский пригрозили ему, что если "где-то в интернете прифотошопят" на пустой плакат текст, то активиста привлекут к ответственности. Плетнева доставили в отдел полиции, хотели составить на него протокол за неоплату крупногабаритного груза, но в итоге этого делать не стали.

Азара арестовали 28 мая на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого в Москве, Петербурге и других городах журналисты и активисты стали выходить в пикеты в поддержку Азара. Полиция задерживала практически всех, кто вставал с плакатом. О том, как это было в первый день пикетов в Петербурге – в материале ЗАКС.Ру.