У Мосгорсуда задержали поддерживающего Азара депутата Ступина

У здания Мосгорсуда полицейские задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина, сообщает "МБХ медиа".

Ступин пришел к суду поддержать арестованного спецкорреспондента "Новой газеты" Илью Азара: вскоре состоится рассмотрение апелляционной жалобы на его арест. Полицейского не устроило то, что на медицинской маске, которую носил Ступин, был написан лозунг с требованием освободить журналиста. Полицейский счел это средством наглядной агитации, а сам факт присутствия депутата в такой маске – публичным мероприятием.

Также был задержан активист Константин Фокин, сообщает Telegram-канал "Свободу России". Он был в одиночном пикете и приковал себя цепью к ограде, но полицейские его развязал и унесли в автозак.

Азара арестовали 28 мая на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого в Москве, Петербурге и других городах журналисты и активисты стали выходить в пикеты в поддержку Азара. Перед рассмотрением апелляции на арест в Москве появились картонные фигуры журналиста.