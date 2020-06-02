На Васильевском острове отремонтируют конструктивистскую водонапорную башню

Арендатор, получивший в прошлом году в пользование заброшенное историческое здание канатного цеха "Красный гвоздильщик" в юго-западной части Васильевского острова, начнет его восстановление с капитального ремонта водонапорной башни, сообщает издание "Канонер". Компания входит в Setl Group.

По плану, конструктивные элементы башни укрепят, оснастят современным лифтом и организуют новое помещение на высоте. Заказчики ремонта пока окончательно не определились с назначением башни. Есть вариант, что на ней появится смотровая площадка, с которой будет хорошо видно как Васильевский остров, так и Коломну на другом берегу Невы.

Увенчанное башней конструктивистское здание цеха на 25-й линии, построенное в 1930 году по проекту архитектора Якова Чернихова, признано культурно-историческим памятником регионального значения. В самом здании цеха, работы в котором ожидаются во вторую очередь, создадут бизнес-центр.