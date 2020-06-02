Смольный пообещал выплатить компенсации более чем 900 заразившимся коронавирусом медикам

Комиссия выплататит компенсации 931 медработнику Петербурга, которые заразились коронавирусом на работе, в том числе – родственникам семи погибших, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский опубликовал ответ комитета по здравоохранению, в котором заявлено, что из трех тысячи заразившихся коронавирусом медиков только 2,1 тысячи заболели "в связи с исполнением трудовых обязанностей" из трех тысяч. Из-за этого другие 900 медработников рисковали не получить обещанные Смольным компенсации. Парламентарий Александр Егоров призывал исправить это и выплатить компенсации всем заболевшим медикам.

В случае заражения медработникам в Петербурге положена выплата в 300 тысяч рублей. При установлении инвалидности вследствии заражения – 500 тысяч. В случае смерти семья медработника получает 1 млн рублей. В Смольном сообщили, что медики и их семьи могут обратиться за выплатой в районные администрации по месту жительства или комитет по соцполитике, решения принимаются не позднее 10 дней со дня приема заявления.

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