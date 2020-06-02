Новый депутат МО "Остров Декабристов" пожаловался полиции на несостоявшееся заседание

Получившие через суды мандаты муниципальных депутатов МО "Остров Декабристов" представители "Яблока" решили провести заседание обновленного совета 2 июня, сообщил ЗАКС.Ру один из победивших в суде "яблочников" Алексей Захаров. По его словам, он уведомил всех муниципальных депутатов совета о заседании с помощью смс-сообщений и по электронной почте. Поучаствовать же в совещании пришли только пять мундепов от "Яблока", рассказал Захаров. Он отметил, что для кворума им необходимо минимум шесть человек.

Мундеп сообщил, что двое его коллег - люди старше 65 лет. Они заявили о соблюдении самоизоляции из-за коронавируса, рассказал Захаров. Он отметил, что остальные отсутствующие мундепы на обратную связь не вышли.

Захаров добавил, что помещение совета было заперто, хотя он заранее уведомлял администрацию о планах провести заседание совета и просил предоставить помещение. Рядом со входом повесили объявление о том, что муниципалитет закрыт из-за заболевания двух сотрудников коронавирусом, сообщил мундеп. Он добавил, что распоряжение о карантине выпустила руководитель муниципального образования.

- Глава МО, в данный момент это Ольга Погосян, которая депутатом не является, но пока остается главой МО, поскольку решение о ее избрании не отменено, выпустила распоряжение о карантине и обязательной дистанционной работе всех сотрудников МО. Продлили они его уже дважды - теперь до 14 июня, - рассказал Захаров.

Он добавил, что пока муниципальные депутаты находились у входа в муниципалитет, туда подходили местные жители. Они хотели попасть в социальную службу, уточнил мундеп:

- Никаких телефонов на объявлении [о карантине в муниципалитете]. Приходили жители, пока мы там находились, рассказывали, что уже две недели не могут попасть в отдел по опеке. Там на втором этаже находится муниципальный совет, а на первом этаже - центр социального обеспечения. Он тоже закрыт, а это как раз служба, которая занимается работой с пожилыми, с ветеранами - люди туда попасть не могут.

Захаров сообщил, что собравшиеся на заседание "яблочники" вызвали полицию - пришедшая к ним дежурная собрала объяснения с мундепов.

Муниципальный депутат заявил, что намерен также написать заявление в полицию из-за препятствования в осуществлении его депутатской деятельности. По его словам, "яблочники" намерены продолжать назначать заседания - следующее планируется провести 8 июня. Он со ссылкой на законодательство добавил, что если совет не соберется в течение трех месяцев - его распустят.

Напомним, кандидаты от "Яблока" Захаров и Наталья Невзорова оспорили итоги муниципальных выборов на шести участках в суде, который обязал избирательную комиссию принять новые результаты выборов. По ним "яблочники" проходят в совет, а выбывают Погосян ("Единая Россия") и Анастасия Давыдова (ЛДПР). Решение о новых результатах принято 23 мая.

София Саттарова