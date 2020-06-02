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Муниципал

19:34

Новый депутат МО "Остров Декабристов" пожаловался полиции на несостоявшееся заседание

фото ЗакС политика Новый депутат МО "Остров Декабристов" пожаловался полиции на несостоявшееся заседание

Получившие через суды мандаты муниципальных депутатов МО "Остров Декабристов" представители "Яблока" решили провести заседание обновленного совета 2 июня, сообщил ЗАКС.Ру один из победивших в суде "яблочников" Алексей Захаров. По его словам, он уведомил всех муниципальных депутатов совета о заседании с помощью смс-сообщений и по электронной почте. Поучаствовать же в совещании пришли только пять мундепов от "Яблока", рассказал Захаров. Он отметил, что для кворума им необходимо минимум шесть человек. 

Мундеп сообщил, что двое его коллег - люди старше 65 лет. Они заявили о соблюдении самоизоляции из-за коронавируса, рассказал Захаров. Он отметил, что остальные отсутствующие мундепы на обратную связь не вышли.

Захаров добавил, что помещение совета было заперто, хотя он заранее уведомлял администрацию о планах провести заседание совета и просил предоставить помещение. Рядом со входом повесили объявление о том, что муниципалитет закрыт из-за заболевания двух сотрудников коронавирусом, сообщил мундеп. Он добавил, что распоряжение о карантине выпустила руководитель муниципального образования.

- Глава МО, в данный момент это Ольга Погосян, которая депутатом не является, но пока остается главой МО, поскольку решение о ее избрании не отменено, выпустила распоряжение о карантине и обязательной дистанционной работе всех сотрудников МО. Продлили они его уже дважды - теперь до 14 июня, - рассказал Захаров. 

Он добавил, что пока муниципальные депутаты находились у входа в муниципалитет, туда подходили местные жители. Они хотели попасть в социальную службу, уточнил мундеп:

- Никаких телефонов на объявлении [о карантине в муниципалитете]. Приходили жители, пока мы там находились, рассказывали, что уже две недели не могут попасть в отдел по опеке. Там на втором этаже находится муниципальный совет, а на первом этаже - центр социального обеспечения. Он тоже закрыт, а это как раз служба, которая занимается работой с пожилыми, с ветеранами - люди туда попасть не могут. 

Захаров сообщил, что собравшиеся на заседание "яблочники" вызвали полицию - пришедшая к ним дежурная собрала объяснения с мундепов.

Муниципальный депутат заявил, что намерен также написать заявление в полицию из-за препятствования в осуществлении его депутатской деятельности. По его словам, "яблочники" намерены продолжать назначать заседания - следующее планируется провести 8 июня. Он со ссылкой на законодательство добавил, что если совет не соберется в течение трех месяцев - его распустят. 

Напомним, кандидаты от "Яблока" Захаров и Наталья Невзорова оспорили итоги муниципальных выборов на шести участках в суде, который обязал избирательную комиссию принять новые результаты выборов. По ним "яблочники" проходят в совет, а выбывают Погосян ("Единая Россия") и Анастасия Давыдова (ЛДПР). Решение о новых результатах принято 23 мая. 

София Саттарова

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