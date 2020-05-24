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Муниципал

13:38

Избиркомы передали мандаты МО №7 и "Острова Декабристов" выигравшим суды "яблочникам"

фото ЗакС политика Избиркомы передали мандаты МО №7 и "Острова Декабристов" выигравшим суды "яблочникам"

Территориальная избирательная комиссия №2 приняла решение о подведении итогов выборов по округу в муниципальном образовании "Остров Декабристов" в соответствие с указаниями Василеостровского районного суда, сообщила ЗАКС.Ру глава ТИК Лидия Рудинская. Суд обязал комиссию не учитывать итоги голосования на шести участках, в связи с чем в совет должны пройти кандидаты от "Яблока" Алексей Захаров и Наталия Невзорова вместо Анастасии Давыдовой из ЛДПР и Ольги Погосян из "Единой России". 

ТИК №2 не мог собрать кворум для принятия решения о новых результатах выборов. Это произошло из-за соблюдения почти всеми членами комиссии режима самоизоляции, рассказала Рудинская. Она сообщила, что 23 мая комиссия провела заседание в режиме видеоконференции с собранным кворумом, где приняла решение определить результаты выборов при очном подписании членами ТИК соответствующего протокола. Затем глава комиссии, по ее словам, поехала к членам территориально избиркома для получения их подписей:

- Мы прервали заседание после этого – объявили перерыв для подписания протокола. Я села в машину и поехала по всей Ленобласти, по местам, где находились члены ТИКа, присутствующие на заседании по видеоконференцсвязи, для обеспечения бесконтактного подписания протокола.

Рудинская уточнила, что всего под документом подписалось шесть человек. Глава ТИК добавила, что закон о выборах обязывает членов комиссии лично поставить подписи под итоговыми протоколами – это требование было соблюдено. По ее словам, другого выхода в сложившихся условиях распространения коронавируса и самоизоляции нет. 

Также результаты выборов в соответствие с судебным решением подвела избирательная комиссия муниципального образования №7, сообщило петербургское отделение "Яблока" в своем Telegram-канале. Там добавили, что мандат депутата округа получил представитель партии Иван Стариков.

Напомним, ИКМО №7 не проводила заседания по подведению новых результатов выборов, по которым место в совете должно было перейти от представителя "Единой России" Андрея Горячкова к Старикову. Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 мая признала бездействие муниципальной комиссии незаконным и решила обратиться в следственный комитет с просьбой провести проверку ИКМО.

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