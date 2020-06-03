"Коммунисты России" потребовали уволить главу комздрава Петербурга из-за пожара в Боткина

Петербургское отделение партии "Коммунисты России" обратилось к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой отправить в отставку главу комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца из-за пожара в Боткинской больнице.

В партии напомнили, что это второй пожар в больнице, в котором погиб пациент. До этого 12 мая пожар в реанимации больницы Святого Георгия унес жизни пяти человек, причиной считается короткое замыкание, из-за которого загорелся аппарат ИВЛ. Лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович утверждает, что пациенты якобы "начинают уже бояться госпитализации", и "такого никогда не было в советские времена".

Следственный комитет начал проверку по факту пожара. Напомним, утром 3 июня в Боткина загорелась постель одного из пациентов в боксе для больных гепатитов. По одной из версии, мужчина закурил в кровати. Пациент скончался от отравления угарным газом.

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