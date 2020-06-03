При пожаре в Боткинской больнице погиб пациент

В Боткинской больнице произшел пожар, один человек погиб, сообщает управление МЧС по Петербургу.

Сигнал о пожаре спасатели получили утром 3 июня. В боксе, где находились пациенты с инфекционным гепатитом, загорелись постельные принадлежности и обстановка на площали 5 кв. метров. Пациент 1981 года отравился угарным газом, спасти его не смогли. По словам спасателей, огонь потушили сотрудники больницы.

12 мая пожар вспыхнул в отделении реанимации больницы Святого Георгия, пять человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причиной трагедии считается короткое замыкание, которое привело к возгоранию одного из аппаратов ИВЛ.