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13:32

Прокуратура проверит штрафы двух больниц Петербурга за нарушения во время эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика Прокуратура проверит штрафы двух больниц Петербурга за нарушения во время эпидемии коронавируса

Прокуратура проверит обоснованность назначения штрафов двум петербургским больницам за нарушения во время эпидемии коронавируса, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Речь идет о Городской больнице №14 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, которые были оштрафованы на 100 тысяч рублей каждая после проверок Роспотребнадзора. Первой вменили то, что в ней вовремя не зарегистрировали смерть пациента, заболевшего пневмонией, и не отследили контакты больных коронавирусом. Вторую оштрафовали за то, что в день проверки в конце апреля часть персонала была без средств индивидуальной защиты, носила маски ниже носа, в больнице не было месячного запаса СИЗ и дезинфекторов и другое.

Генпрокуратура поручила прокуратуре Петербурга оценить правомерность проверок Роспотребнадзора и как органы здравоохранения обеспечили медучреждения средствами защиты. Проверит прокуратура и то, насколько обоснованно больницам выписали штрафы.

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