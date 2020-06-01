Больницу №14 в Петербурге оштрафовали за нарушения во время эпидемии коронавируса

Кировский суд Петербурга оштрафовал Городскую больницу №14 за нарушения, найденные Роспотребнадзором, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Протокол был составлен по ст. 6.3 КоАП (нарушение санитарных норм). Роспотребнадзор выяснил, что в больнице умер пациент с внебольничной пневмонией, но руководство не зарегистрировала своевременно это в центре гигиены и эпидемиологии Петербурга. Также выяснилось, что сотрудники больницы не установили, с кем общались еще два зараженных пациента, ограничительные меры в учреждении не принимались, один из пациентов был выписан в другую больницу, кроме того, больные курили во внутреннем дворе.

Представитель больницы просил прекратить производство по делу, ссылаясь на сложное финансовое положение медучреждения. Суд в итоге посчитал возможным назначить наказание ниже минимального: штраф в 100 тысяч рублей. Из вменяемых больнице нарушений некоторые исключили.

На 1 июня в Петербурге известно о 16 313 случаях заражения коронавирусом, по всей России – более 414 случаях.