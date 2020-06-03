Главу петербургского "Альянса учителей" Кена увезли на допрос

Руководителя петербургского отделения профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена после обыска увезли на допрос в управление судебных приставов Выборгского района, сообщил ЗАКС.Ру его брат Войцех Кен. Он уточнил, что из дома изъяли технические средства: ноутбук, планшет, флешки и другие носители информации.

Войцех Кен рассказал, что его брату, вероятно, могут вменить нарушение статьи Уголовного кодекса об оскорблении судьи (ст. 297.2 УК РФ). По его мнению, это может быть связано с высказываниями Даниила Кена в период муниципальных выборов 2019 года.

Напомним, об обыске в квартире главы "Альянса учителей" стало известно утром 3 июня. Даниил Кен не выходил на связь.

Нарушения по статье 297.2 УК РФ могут грозить штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными работами или арестом до шести месяцев.

Ранее Даниил Кен являлся муниципальным депутатом МО "Морские ворота". Летом 2019 года он выдвигался в мундепы МО "Светлановское". Избирательная комиссия округа и представители "Единой России" обращались в суды с требованием снять кандидата с выборов. Выборгский районный суд удовлетворил их заявление. Даниил Кен подавал апелляционную жалобу, но не успел в суде доказать свое право участвовать в выборах до дня голосования.

София Саттарова