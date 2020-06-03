18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:02

Главу петербургского "Альянса учителей" Кена увезли на допрос

фото ЗакС политика Главу петербургского "Альянса учителей" Кена увезли на допрос

Руководителя петербургского отделения профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена после обыска увезли на допрос в управление судебных приставов Выборгского района, сообщил ЗАКС.Ру его брат Войцех Кен. Он уточнил, что из дома изъяли технические средства: ноутбук, планшет, флешки и другие носители информации. 

Войцех Кен рассказал, что его брату, вероятно, могут вменить нарушение статьи Уголовного кодекса об оскорблении судьи (ст. 297.2 УК РФ). По его мнению, это может быть связано с высказываниями Даниила Кена в период муниципальных выборов 2019 года.

Напомним, об обыске в квартире главы "Альянса учителей" стало известно утром 3 июня. Даниил Кен не выходил на связь. 

Нарушения по статье 297.2 УК РФ могут грозить штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными работами или арестом до шести месяцев.

Ранее Даниил Кен являлся муниципальным депутатом МО "Морские ворота". Летом 2019 года он выдвигался в мундепы МО "Светлановское". Избирательная комиссия округа и представители "Единой России" обращались в суды с требованием снять кандидата с выборов. Выборгский районный суд удовлетворил их заявление. Даниил Кен подавал апелляционную жалобу, но не успел в суде доказать свое право участвовать в выборах до дня голосования. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 июня, 23:12 Задержанных в Петербурге активистов ЛПР отпустили из отдела полиции с протоколами

29 мая, 22:46 Задержанных на вечерних пикетах активистов отвезли в 28 отдел полиции

29 мая, 15:11 Активиста Иванкина задержали за пикет у Гостиного двора в поддержку Азара

29 мая, 0:32 Цепная реакция задержаний

28 мая, 20:34 В петербургской акции в поддержку Азара принял участие велосипед

28 мая, 19:17 На Невском проспекте задерживают активистов за одиночные пикеты в поддержку Азара

27 мая, 17:50 Активисту Негодину назначили 50 часов обязательных работ за пикет в поддержку фигурантов дела "Сети"

25 мая, 14:13 Активиста Иванкина задержали у суда, где идет заседание по делу "Сети"

25 марта, 21:12 Двух активистов задержали у Гостиного двора

21 марта, 10:36 Задержанных на "метропикетах" в Петербурге активистов продержали в полиции до ночи


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:47 Ржаненков обнаружил у себя коронавирус

17:19 Удальцова оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции

17:15 Беглов не захотел согласовывать с депутатами минимальный взнос на капремонт

16:55 СК и полиция два года не могут найти виновного в засыпке пруда в Петродворцовом районе

16:46 ВООПиИК сформулировало претензии к реставрации Гатчинского дворца

16:40 Муниципал: Помощница Никешина потребовала распустить совет МО "Ульянка"

16:17 Шульман выделила наиболее свойственные россиянам формы протеста

15:41 "Глубокая мудрость, душевная теплота": Макаров и Беглов поздравили Варсонофия с 65-летием

15:20 Два дома у станции метро "Московская" стали региональными памятниками

14:54 Профессор РУДН с инвалидностью потребовала миллион рублей из-за штрафов за нарушение самоизоляции

14:42 Макаров о "Единой России": Слава Богу, что есть такая партия

14:23 В ЗакСе Петербурга раскритиковали городскую Общественную палату

14:23 Рухнувший железнодорожный мост под Мурманском планируют восстановить к октябрю

14:02 Главу петербургского "Альянса учителей" Кена увезли на допрос

13:55 Песков заявил о готовности медицины в России ко второй волне коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru