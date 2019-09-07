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Муниципал

19:02

УИКи МО "Светлановское" вычеркивают Кена из бюллетеней

фото ЗакС политика УИКи МО "Светлановское" вычеркивают Кена из бюллетеней

Восемь участковых избирательных комиссий МО "Светлановское" по требованию муниципального избиркома вычеркивают из бюллетеней самовыдвиженца Даниила Кена из-за решения Выборгского районного суда, который отменил регистрацию кандидата, сообщил участник выборов ЗАКС.Ру. Кен заявил, что обратился в Городской суд Петербурга с апелляционной жалобой и решение Выборгского райсуда еще не вступило в силу.   

Председатель ИКМО "Светлановское" Роман Серов рассказал ЗАКС.Ру, что в избирательную комиссию не поступили документы о том, что кандидат обжалует решение Выборгского районного суда.

Выборгский районный суд отменял регистрацию Даниила Кена дважды. Избирательная комиссия округа "Светлановское" и кандидат в муниципальные депутаты от "Единой России" требовали признать агитацией и нарушением интеллектуальной собственности партии три репоста, которые Кен сделал во "ВКонтакте". Районный суд отменил регистрацию Кена 13 августа, но кандидат обратился в Горсуд, который восстановил участника выборов. 

Во второй раз Кена потребовали снять с выборов также из-за постов в социальной сети. Кандидата обвинили в нацизме и разжигании социальной розни. 

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