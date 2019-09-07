УИКи МО "Светлановское" вычеркивают Кена из бюллетеней

Восемь участковых избирательных комиссий МО "Светлановское" по требованию муниципального избиркома вычеркивают из бюллетеней самовыдвиженца Даниила Кена из-за решения Выборгского районного суда, который отменил регистрацию кандидата, сообщил участник выборов ЗАКС.Ру. Кен заявил, что обратился в Городской суд Петербурга с апелляционной жалобой и решение Выборгского райсуда еще не вступило в силу.

Председатель ИКМО "Светлановское" Роман Серов рассказал ЗАКС.Ру, что в избирательную комиссию не поступили документы о том, что кандидат обжалует решение Выборгского районного суда.

Выборгский районный суд отменял регистрацию Даниила Кена дважды. Избирательная комиссия округа "Светлановское" и кандидат в муниципальные депутаты от "Единой России" требовали признать агитацией и нарушением интеллектуальной собственности партии три репоста, которые Кен сделал во "ВКонтакте". Районный суд отменил регистрацию Кена 13 августа, но кандидат обратился в Горсуд, который восстановил участника выборов.

Во второй раз Кена потребовали снять с выборов также из-за постов в социальной сети. Кандидата обвинили в нацизме и разжигании социальной розни.