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14:54

Профессор РУДН с инвалидностью потребовала миллион рублей из-за штрафов за нарушение самоизоляции

фото ЗакС политика Профессор РУДН с инвалидностью потребовала миллион рублей из-за штрафов за нарушение самоизоляции

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая не может ходить, намерена взыскать с московского Главконтроля 1 млн рублей компенсации за назначение двух штрафов за нарушение самоизоляции, сообщает "Коммерсантъ".

Иск подан в Пресненский суд Москвы. Карабулатова указала, что с 28 апреля лечилась от ОРВИ, подписывала постановление о самоизоляции, но не имела технической возможности установить приложение "Социальный мониторинг" на старый телефон. 11 мая она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4 тысячи рублей. Карабулатова – инвалид I группы и физически не могла выходить из дома.

Карабулатова пыталась достучаться до властей в течение недели, но безуспешно. По ее словам, только после поста на Facebook с ней связались представители Главконтроля и "в агрессивной форме" стали "расспрашивать, куда и зачем она обращалась". Сразу после этого женщина получила уведомление о втором штрафе.

Глава Главконтроля Евгений Данчиков обещал отменить штрафы, но официальное решение об этом, указала Карабулатова, она получила лишь 28 мая, через две недели "переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки". Она требует компенсации из-за ухудшения здоровья и пропажи сна, вызванных в том числе необходимостью постоянно "давать пояснения о том, что она невиновата и действительно является инвалидом".

Источник в мэрии, комментируя ситуацию, сообщил, что московские власти с ситуацией знакомы. По его словам, сначала истица не установила приложение, хотя подписала соответствующие бумаги и не подавала заявку на полагающийся от города смартфон, а во второй раз приложение было установлено на смартфон ее сына, который выходил из дома.

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