Шишкина находит несправедливым порядок единовременных выплат пожилым петербуржцам

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина считает несправедливым то, как осуществляются выплаты 2 тысяч рублей гражданам старше 65 лет. Ей представляется, что Смольный слишком наглядно и неуместно сэкономил в своих расчетах. Получается, рассуждает она, что рожденные чуть позже 30 марта 1955 года, то есть те, кому исполнилось 65 лет уже во время пандемии, лишены возможности получения денег. Шишкина видит в этом большую несправедливость.

"Создается впечатление, что комитет по социальной политике не мытьем, так катаньем стремится сократить круг получателей выплат петербуржцам старше 65 лет. Эти чиновничьи уловки унижают и без того небогатых получателей и без того мизерных пособий. Это стыдно. Хватит жадничать, отдайте людям то, что им полагается", - считает политик.

Заявив о своей позиции, Марина Шишкина обратилась к губернатору с настоятельной просьбой распространить выплаты на всех, кто достиг 65-летия в период с начала пандемии до сегодняшнего дня и - впоследствии - до даты завершения "коронавирусного" режима повышенной готовности.

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