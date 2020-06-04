СК завел дела о массовых беспорядках и фейках на левого блогера Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, сообщается на сайте СК.

Дела возбуждены по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение к массовым беспорядкам) и ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Преамбула дела в релизе СК не раскрывается. На странице Платошкина в Facebook появилось сообщение, что он задержан, а в его квартире провели обыски.

У Платошкина есть свой YouTube-канал, насчитывающий 475 тысяч подписчиков. В последнее время он выступал против внесения поправок в Конституцию, призывал проводить митинги, не нарушая ограничений в регионах по коронавирусу, а также выступал за отставку президента Владимира Путина и правительства.