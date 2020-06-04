Чиновника Минпромторга и еще трех человек задержали по делу о взяточничестве

Руководителя отдела военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга Ризвана Гайрбекова задержали по подозрению в получении взятки, передает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

По словам Ивановой, кроме Гайрбекова, в деле еще три фигуранта. Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Следствие уже обратилось в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.

В Минпромторге уже подтвердили задержание своего сотрудника, сообщив, что ведомство оказывает содействие следователям.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что один из фигурантов дела – Сергей Гармаш, замначальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Ему вменяют посредничество во взятке. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что Гармаш уже отправлен под домашний арест на два месяца.

Одним из предполагаемых фигурантов, который мог дать взятку, агентство называет гендиректора компании "Нижегородское авиационное общество" Василия Клепакова.