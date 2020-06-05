"Скатывание властей к полицейщине": Зюганов осудил преследование Платошкина

Многолетний лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в защиту преследуемого блогера и экс-кандидата в депутаты Госдумы Николая Платошкина, заявив, что выдвинутые ему обвинения весьма "туманны" и возмутительны.

"Непонятно, как почтенный доцент, до сих пор не организовавший ни одного митинга, мог создавать угрозу массовых беспорядков. Еще меньше бывший дипломат похож на телефонного террориста", - приводит слова Зюганова пресс-служба ЦК КПРФ.

Арест Платошкина, уверен глава компартии, "вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства".

Зюганов отметил, что чаще остальных "левых" на политической арене притесняются силы КПРФ: в качестве примеров он назвал преследование экс-депутата Госдумы Владимира Бессонова, Ивана Казанкова и, конечно, директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина.

"КПРФ осуждает репрессии в отношении политических активистов вне зависимости от их партийной принадлежности", - резюмировал позицию лидер КПРФ.

Днем ранее столичный суд отправил главу движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест до 2 августа. Блогеру, имеющему почти 500 тысяч подписчиков на YouTube, инкриминируют склонение лиц к массовым беспорядкам и распространение фейков. При этом эпизоды обвинения не конкретизированы.