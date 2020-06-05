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10:41

Экс-глава Комблага Рублевский трудоустроился в "Метрострое"

фото ЗакС политика Экс-глава Комблага Рублевский трудоустроился в "Метрострое"

Бывший руководитель комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский назначен советникам генерального директора "Метростроя", сообщила "Фонтанка". Круг его полномочий на новой должности пока не определен.

"Метростроем" с декабря руководит другой выходец из Смольного, бывший председатель комитета развития транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Он временно возглавил компанию 17 декабря, после ареста теперь уже бывшего гендиректора "Метростроя" Николая Александрова, а с 20 февраля занял место Александрова на постоянной основе.

Рублевский руководил комитетом по благоустройству с октября 2014 года. До этого на протяжении полутора лет был главой Московского района. 27 марта 2016 года чиновник вошел в состав правительства Петербурга. Своего места в высшем исполнительном органе власти города он лишился сразу же после инаугурации губернатора Александра Беглова, 25 сентября 2019 года. Менее чем через месяц, 14 октября, он покинул комитет по благоустройству, написав заявление по собственному желанию. 

 

 


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