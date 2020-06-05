Горсуд расформировал ИКМО "Новоизмайловское"

Горсуд Петербурга удовлетворил иск Горизбиркома о расформировании ИКМО "Новоизмайловское", сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Горизбирком решил обратиться в суд для расформирования муниципального избиркома на заседании 25 мая. Поводом стало то, что ИКМО не привело решения о результатах выборов муниципальных депутатов в соответствие с итоговыми протоколами и таблицами.

Ранее суд обязал ИКМО не учитывать итоги муниципальных выборов на участках №1393 и №1386. Комиссия приняла новые итоговые протоколы и таблицы, но не решение о новых результатах выборов. По ним муниципальный совет должны покинуть представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерий Жилкин, Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженцами Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович, а их места занять самовыдвиженцы Андрей Стариков, Максим Петров, Олег Соловьев, Дмитрий Коль и кандидаты от КПРФ Владимир Локтев и Галина Кукарцева.

Ситуацию раскритиковала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. ЦИК обязал Горизбирком принять необходимые меры до 25 мая и отчитаться о них до 27 мая.

Горизбирком после мунвыборов 2019 года уже обращался в суд для расформирования муниципальных избиркомов. Таким образом были расформированы ИКМО "Сергиевское", "Коломяги" и "Семеновский". Производство по расформированию ИКМО "Екатерингофский" было приостановлено.