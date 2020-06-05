Тихонова обратится в суд из-за социальной дискриминации бездомных в период эпидемии

Петербургский парламентарий Надежда Тихонова решила оспорить в Уставном суде социальную дискриминацию бездомных, обострившуюся, по её мнению, в период эпидемии коронавирусной инфекции, передает "Поребрик.Медиа".

Речь идет о предоставлении лицам без определенного места жительства социальной помощи. Дело в том, что для получения определенных мер поддержки бездомным необходимо иметь при себе документ, который бы подтверждал их последнюю регистрацию в Петербурге. У подавляющего большинства оставшихся без крова граждан таковой нет.

Изначально осветить обозначенную проблему Тихонову попросили в "Ночлежке". Для того, чтобы Уставной суд принял иск, необходимо, чтобы заявление поддержали пять граждан: справедливоросс рассчитывает получить подписи коллег по ЗакСу.

"Ночлежка" уже просила городские власти усилить меры социальной поддержки бездомных на фоне COVID-19, установив, в частности, больше пунктов для обогрева.

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