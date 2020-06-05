Глава петербургского "Альянса учителей" Кен оповестил о попытке взлома его Telegram-аккаунта

Глава петербургского отделения профсоюзной организации "Альянс учителей" Даниил Кен заявил, что у него попытались взломать Telegram-аккаунт.

"Я уверен: [правоохранители] заполучили технику и пытаются войти в телеграм. Я допускаю, что это совпадение, но связываю с тем, что у меня взяли технику [во время обыска]. Я думаю, что пытаются взломать с той же целью, что у меня изымали наклейки „Осторожно, единоросc" и листовки с кампании Навального к президентским выборам, вдруг что-то такое они узнают", - поделился Кен в диалоге с "МБХ медиа".

Напомним, 3 июня дома у Кена прошел обыск. Следственные мероприятия проводились в рамках дела о неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК). По словам общественника, полицейские обнаружили у него на странице "ВКонтакте" запись, в которой якобы имелась оскорбительная ремарка о судье Выборгского райсуда Николаевой.

При обыске у Кена изъяли все носители информации: ноутбуки, флешки и другое.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.