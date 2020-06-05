Активистов "Весны" вызвали в суд из-за участия в согласованном марше Немцова в Петербурге

В отношении активистов "Весны" составили семь протоколов по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга) за согласованный марш Немцова в Петербурге 29 февраля, сообщает "Весна" в Telegram-канале.

Протоколы составлены на Александра Верещагина, Тимура Городилова, Никиту Левкина, Алексея Безрукова, Павла Чупрунова, Максима Халимовского и Михаила Борисова. Первым пяти повестки пришли в течение мая.

В чем заключаются претензии к активистам, остается непонятным, сообщили в "Весне". Марш Немцова был согласован, организаторы договорились с полицией об организованном проходе участников от метро "Горьковская" к Соловецкому камню.

По той же ч. 5 ст. 20.2 КоАП за ту же акцию был оштрафован муниципальный депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин. Ему вменили скандирование лозунга во время шествия от метро.