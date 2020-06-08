Власти Архангельской области расторгли соглашение о строительстве полигона в Шиесе

Правительство Архангельской области расторгло соглашение о сопровождении инвестпроекта ООО "Технопарк", предполагавшего возведение близ станции "Шиес" мусорного полигона: вопрос включен в повестку заседания руководства региона, которое пройдет завтра, 9 июня.

Распоряжение о расторжении договора датировано 2 июня текущего года. Соглашение по Шиесу было заключено между правительством и ООО "Технопарк" 20 мая 2019 года.

Проект оценивался в 10,5 млрд рублей.

После того, как свой пост покинул непопулярный у населений экс-губернатор области Игорь Орлов, врио главы региона Александр Цыбульский известил, что поддерживать строительство свалки не намерен. С 7 апреля на площадке приступили к рекультивации земель.

Противостояние противников стройки и властей длилось больше года. Близ площадки до сих пор дежурят экоактивисты.