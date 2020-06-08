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8 июня, 19:59

В Репине появится общежитие для медиков

фото ЗакС политика В Репине появится общежитие для медиков

На территории Репина по заказу фонда при комитете по строительству соорудят общежитие для медицинских работников, сообщает строительное издание "Канонер". Оно расположится на перекрестке двух улиц, пока не имеющих названия, которые станут Гулинской и Усадебной.

Общежитие квартирного типа будет рассчитано исключительно на сотрудников сестрорецкой больницы №40. Оно будет состоять из двух пятиэтажных зданий, а участок, выделенный под них, занимает 1,1 га. Проект выполнило ООО "Испытательный центр Стройэксперт".

Отметим, что нынешней весной Репино уже не раз упоминалось в медицинском контексте, а точнее в контексте пандемии коронавируса. Так, В апреле под обсерватор для людей с симптомами COVID-19 переделали местный пансионат "Заря". Месяцем ранее другой пансионат, под названием "Балтиец", также использовали для размещения "коронавирусных", где их запирали на карантин, что, в свою очередь, встретило понимание не у всех репинцев.

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