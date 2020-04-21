Пансионат "Балтиец" в Репино переоборудовали под карантинный обсерватор

Находящийся в посёлке Репино загородный пансионат "Балтиец" перепрофилировали под обсервационный центр для содержания карантинных граждан, известил у себя на странице "ВКонтакте" петербургский глава Александр Беглов.

Кроме того, напомнил градоначальник, с конца марта в том же Репино функционирует обсерватор в пансионате "Заря": теперь туда будут помещать граждан с легким течением коронавирусной инфекции.

В "Балтиец" будут помещаться жители Петербурга, которых обязали в течение двух недель соблюдать карантинный режим, однако они данным требованием пренебрегли. Также туда направляются граждане, прибывшие из-за рубежа на вывозных рейсах.

В Петербурге, напомним, насчитывается 1846 человек с COVID-19.

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