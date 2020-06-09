Евгения Ройзмана госпитализировали с COVID-пневмонией

Минувшим вечером экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали в местную больницу №40 с развившейся на фоне коронавирусной инфекции пневмонией, уведомляет Znak.com.

"Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ - пневмония", - поделился общественный деятель, уточнив, что чувствует себя хорошо и боли в груди и трудностей с дыханием не испытывает.

Накануне Ройзман известил, что у него обнаружили COVID-19, добавив, что, по его ощущениям, с болезнью ему удалось справиться.